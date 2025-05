NPO Radio 2 blijft marktleider, al levert de zender wel flink in na de forse winst van vorige week: -1,4 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 18. Grootste stijgers in de luistercijfers van afgelopen week zijn JOE en Radio Veronica, die er 1,0 en 0,7 procentpunt marktaandeel bij plussen.

Ook Radio 10 en 100% NL doen goede zaken: beide zenders krijgen er 0,3 procentpunt marktaandeel bij. NPO Radio 1 levert juist in (-0,5 procentpunt), net als NPO Radio 5 (-0,4 procentpunt). NPO Klassiek zakt naar de vijftiende plaats in de luistercijfers en krimpt met 0,3 procentpunt.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 18

2025 Week 17

2025 Week 18

2024 01. NPO Radio 2 11.9 % 13.3 % 1.4 13.0 % 1.1 02. Qmusic 10.8 % 10.8 % = 12.2 % 1.4 03. Radio 538 8.8 % 9.1 % 0.3 8.7 % 0.1 04. NPO Radio 5 7.9 % 8.3 % 0.4 6.8 % 1.1 05. NPO Radio 1 7.7 % 8.2 % 0.5 8.4 % 0.7 06. Radio 10 7.1 % 6.8 % 0.3 9.1 % 2 07. Sky Radio 6.8 % 7.1 % 0.3 8.1 % 1.3 08. JOE 6.0 % 5.0 % 1 4.4 % 1.6 09. RPO Radio 5.4 % 5.3 % 0.1 % 10. Radio Veronica 4.8 % 4.1 % 0.7 1.7 % 3.1 11. 100% NL 4.1 % 3.8 % 0.3 3.6 % 0.5 12. E Power 3.2 % 3.3 % 0.1 3.1 % 0.1 13. NPO 3FM 2.1 % 2.0 % 0.1 2.2 % 0.1 14. Radio 10 extra* 1.9 % 1.9 % = 1.6 % 0.3 15. NPO Klassiek 1.7 % 2.0 % 0.3 1.7 % = 16. Qmusic extra* 1.4 % 1.1 % 0.3 0.9 % 0.5 17. SLAM! 1.4 % 1.1 % 0.3 1.1 % 0.3 18. BNR Nieuwsradio 0.9 % 0.8 % 0.1 0.9 % = 19. Radio 538 extra* 0.8 % 0.9 % 0.1 1.3 % 0.5 20. KINK 0.7 % 0.7 % = 0.5 % 0.2 21. Qmusic Limburg 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 22. NPO Sterren NL 0.6 % 0.6 % = % 23. Grand Prix - Sport Radio 0.5 % % % 24. NPO Soul & Jazz 0.4 % 0.7 % 0.3 % 25. Veronica extra* 0.3 % 0.3 % = 0.0 % 0.3 26. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 27. Sky Radio extra* 0.3 % 0.4 % 0.1 0.3 % = 28. SLAM! extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.1 % 0.2 29. Radio Noordzee 0.3 % 0.3 % = % 30. NPO Campus Radio 0.3 % 0.3 % = % 31. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.2 % = 0.3 % 0.1 32. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 33. AAS Network 0.1 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.1 34. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 35. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 36. Decibel 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = 37. 4EVER49 Radio 0.0 % % % extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en SLAM! extra zenders Dalers AAS Network, E Power, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Gelijk 100%NL extra zenders, Decibel, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio Noordzee, Sublime en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 18

2025 Week 17

2025 Week 18

2024 01. NPO Radio 5 526 497 29 167 359 02. NPO Radio 2 327 334 7 116 211 03. NPO Radio 1 280 253 27 96 184 04. Radio Veronica 255 221 34 69 186 05. NPO Klassiek 247 256 9 103 144 06. Radio 10 220 216 4 103 117 07. Radio 538 198 201 3 82 116 08. Qmusic 192 190 2 89 103 09. 100% NL 187 160 27 74 113 10. NPO Campus Radio 174 225 51 11. KINK 167 183 16 75 92 12. JOE 166 149 17 72 94 13. NPO Soul & Jazz 143 256 113 14. Sky Radio 139 144 5 70 69 15. SLAM! 134 118 16 59 75 16. Grand Prix - Sport Radio 132 17. Radio Noordzee 130 111 19 18. NPO 3FM 128 119 9 73 55 19. E Power 127 126 1 62 65 20. RPO Radio 124 114 10 21. Radio 10 extra* 123 130 7 68 55 22. NPO Sterren NL 121 166 45 23. Qmusic Limburg 115 124 9 64 51 24. Sublime 111 157 46 82 29 25. Qmusic extra* 100 79 21 48 52 26. Veronica extra* 92 52 40 25 67 27. Radio 10 Brabant 77 61 16 65 12 28. Radio 538 extra* 76 91 15 84 8 29. 100%NL extra* 74 39 35 12 62 30. BNR Nieuwsradio 74 74 = 52 22 31. SLAM! extra* 71 38 33 25 46 32. KINK extra* 43 42 1 10 33 33. Sky Radio extra* 42 50 8 31 11 34. Decibel 31 44 13 49 18 35. AAS Network 21 21 = 7 14 36. 4EVER49 Radio 15 37. Mediahuis Radio extra* 11 23 12 40 29 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders Dalers Decibel, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime Gelijk AAS Network en BNR Nieuwsradio

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 18

2025 Week 17

2025 Week 18

2024 01. Qmusic 4.303.270 4.249.642 53.628 4.073.858 229.412 02. Sky Radio 3.750.001 3.708.902 41.099 4.005.257 255.256 03. Radio 538 3.393.493 3.402.592 9.099 3.373.271 20.222 04. RPO Radio 3.321.613 3.486.402 164.789 05. NPO Radio 2 2.763.587 2.988.877 225.290 2.967.775 204.188 06. JOE 2.759.501 2.491.478 268.023 2.228.439 531.062 07. Radio 10 2.453.355 2.351.877 101.478 2.758.432 305.077 08. NPO Radio 1 2.096.609 2.443.720 347.111 1.995.090 101.519 09. E Power 1.941.505 1.982.427 40.922 1.774.825 166.680 10. 100% NL 1.663.322 1.771.027 107.705 1.747.546 84.224 11. Radio Veronica 1.424.054 1.403.543 20.511 922.845 501.209 12. NPO 3FM 1.238.185 1.287.935 49.750 1.122.473 115.712 13. Radio 10 extra* 1.188.108 1.101.097 87.011 1.114.250 73.858 14. NPO Radio 5 1.147.555 1.250.288 102.733 989.935 157.620 15. Qmusic extra* 1.061.278 1.081.467 20.189 983.817 77.461 16. BNR Nieuwsradio 888.293 824.967 63.326 582.513 305.780 17. SLAM! 790.177 722.720 67.457 674.623 115.554 18. Radio 538 extra* 757.433 734.706 22.727 757.761 328 19. Sky Radio extra* 606.527 601.821 4.706 633.906 27.379 20. NPO Klassiek 528.664 587.809 59.145 474.080 54.584 21. AAS Network 503.087 554.170 51.083 409.412 93.675 22. Qmusic Limburg 456.760 403.878 52.882 357.378 99.382 23. NPO Sterren NL 366.409 250.859 115.550 24. SLAM! extra* 359.080 453.128 94.048 229.043 130.037 25. KINK 323.614 284.413 39.201 283.881 39.733 26. Mediahuis Radio extra* 292.121 278.278 13.843 207.313 84.808 27. Veronica extra* 290.545 431.617 141.072 115.676 174.869 28. Grand Prix - Sport Radio 263.825 29. NPO Soul & Jazz 239.420 200.483 38.937 30. Sublime 235.456 142.751 92.705 280.885 45.429 31. Radio 10 Brabant 229.606 224.735 4.871 200.402 29.204 32. KINK extra* 180.603 118.638 61.965 64.496 116.107 33. 100%NL extra* 176.190 313.516 137.326 179.441 3.251 34. Radio Noordzee 151.355 179.298 27.943 35. 4EVER49 Radio 131.172 36. NPO Campus Radio 111.136 102.016 9.120 37. Decibel 91.709 63.285 28.424 52.665 39.044 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak