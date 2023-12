Gio Lippens stopt als wielerverslaggever bij de NOS. In februari verslaat hij de laatste wedstrijd. Gio, die in 2016 de RadioFreak Award voor Beste Verslaggever won, was in totaal 35 jaar in dienst bij de NOS. 31 jaar daarvan was hij actief als wielercommentator, waarbij hij veelvuldig te horen was op NPO Radio 1, zoals met ‘Radio Tour de France’.

Over het stoppen zegt Gio bij de NOS: “Het is een keuze die ik zelf maak en dat voelt prettig. Ik vind mijn werk nog altijd erg leuk, maar het moment om met pensioen te gaan en andere dingen te doen is daar. En bovendien vind ik dit een mooi moment om het stokje aan een nieuwe generatie door te geven.”

Foto: Sjoerd van Ramshorst