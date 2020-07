De VPRO trekt de stekker uit het VPRO-radioprogramma ‘Radio Bergeijk’. Eind oktober is de laatste aflevering te horen van het programma, dat zowel als podcast als op NPO Radio 1 wordt uitgezonden. “Een uniek programma, puur geïmproviseerd en voorzien van de fabuleuze geluidsdecors van Mat Wijn. Weg…”, twittert maker Pieter Bouwman.

‘Radio Bergeijk’, over een niet bestaand radiostation in de Brabantse plaats Bergeijk, keerde in augustus vorig jaar terug. Eerder was het programma van 2001 tot 2007 te horen op Radio 1. In totaal zijn er 725 afleveringen van de radioserie gemaakt.

“‘Radio Bergeijk’ was goedkoop, origineel en uniek. Goedkoop gemaakt met tot nu toe meer dan 725 uitzendingen. Gemaakt door George van Houts, mijzelve en Mat Wijn en talloze enthousiaste gast-acteurs, jong en oud”, aldus Bouwman.

Het satirische programma had geen eigen tijdslot op Radio 1, maar was te horen als seriereeks in bestaande nachtprogramma’s.

Foto: VPRO