‘Austin’ van de Amerikaanse zangeres Dasha is in 2024 het meeste op de radio gedraaid in Nederland. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van SoundAware, die de airplay bijhoudt. “Dit nummer wist op vrijwel alle zenders, zowel landelijk als regionaal, en zowel commercieel als publiek, de harten van luisteraars te veroveren. De intieme sfeer en persoonlijke teksten maakten Austin een absolute favoriet in 2024”, aldus het bedrijf.

Douwe Bob staat op de tweede plek met ‘Nothing To Lose’. “Douwe Bob blijft een kracht om rekening mee te houden”, zo zegt SoundAware. Teddy Swims staat met ‘The Door’ op drie.

David Guetta was in 2024 de meest gedraaide artiest. Elke track die hij uitbracht was een samenwerking met andere grote namen, zoals OneRepublic, Kim Petras, Bebe Rexha, Kelly Rowland en Clean Bandit.

De Top 20 is als volgt: