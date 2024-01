Het bedrag dat 3FM Serious Request 2023 heeft opgebracht, is opgelopen tot 7.792.113 euro. Dat is bijna drie ton meer dan de eindstand die kerstavond bekend werd gemaakt: toen stond de teller op ruim 7,5 miljoen euro. Het geld is opgehaald voor Stichting ALS, dat onderzoek doet naar de spierziekte en de behandeling daarvan.

Het eindbedrag is het hoogste in zes jaar tijd. Er zijn in totaal 250.000 donaties gedaan voor stichting ALS. In 2016 werd er met Serious Request voor het laatst een hoger bedrag opgehaald, toen ging het om 8,7 miljoen euro.

Luistercijfers omhoog

“Het was een onvergetelijke en hartverwarmende editie van 3FM Serious Request”, zegt Limore Noach, directeur Stichting ALS Nederland. “Veel mensen kregen een platform om hun verhaal te vertellen: mensen die zelf de diagnose ALS hebben, hun naasten maar ook nabestaanden die al eerder iemand hebben verloren aan ALS. Daardoor voelden mensen zich enorm gehoord, omdat ze zo open de enorme impact van de ziekte konden delen.”

Vanwege het Glazen Huis zaten de luistercijfers van 3FM eind vorig jaar even flink in de lift. De zender steeg relatief sterk in marktaandeel, tot 4,1 procent. Volgens 3FM heeft de actieweek in Nijmegen 1,3 miljoen luisteraars bereikt. Na Serious Request daalden de luistercijfers van de jongerenzender weer.

Foto: NPO 3FM / Emma Pot