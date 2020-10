Radio 538 gaat de koppositie in de doelgroep 20-49 jaar weer opnieuw veroveren. Die verwachting spreekt Marc Adriani, radiodirecteur van Talpa Network, uit in Adformatie. 538 moet de koppositie al een aantal maanden afstaan aan directe concurrent Qmusic. “Ik ben ervan overtuigd dat we straks de koppositie in 20-49 weer kunnen terugpakken.”

538 heeft veel last van de coronacrisis, stelt Marc Adriani. “Omdat de echte Radio 538-luisteraar in de auto of op het werk luistert. Tel daarbij op dat Coen en Sander even geen duo meer waren, omdat Coen een burn-out had.” Ook heeft 538 vanwege de coronacrisis flink minder geld uitgegeven aan marketing. “We hebben relatief weinig van ons kunnen laten horen in die periode en je moet als radiozender top-of-mind blijven.”

Reorganisatie

Talpa Network, het moederbedrijf van Radio 538, voerde eerder dit jaar een forse reorganisatie door in de radiotak. Zo’n honderd medewerkers moesten het veld ruimen, waaronder meerdere radio-dj’s.

De programmering ging vervolgens op de schop, met onder meer de komst van Wietze de Jager tijdens de lunchuren. “We zien nu dat het bereik weer toeneemt en we kunnen ook de marketingmachine weer aanzetten”, aldus Marc.

Foto: Talpa Network | William Rutten