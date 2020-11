Sinds vanochtend rijdt ‘ie weer rond in Amsterdam: de Sky Radio-kersttram. De aftrap van de tram werd gegeven door zanger Rolf Sanchez. Hij drukte op de knop, die de duizenden kerstlampjes van de tram ontstoken. De kersttram rijdt de komende weken weer door de hoofdstad, net als voorgaande jaren het geval is.

De tram is voorzien van een grote kerstmuts van 2,5 bij 2 meter en meer dan 6000 kerstlampjes. Binnen klinken non-stop kersthits, om reizigers helemaal in kerststemming te brengen. De tram rijdt iedere dag een andere route, om zoveel mogelijk mensen het kerstgevoel te kunnen bezorgen.

“Ik voel me vereerd dat ik de Sky Radio kersttram mag openen”, zegt Rolf Sanchez in een persverklaring. “Het is geweldig dat ook in deze bijzondere tijd de kersttram van The Christmas Station er is om reizigers het ultieme kerstgevoel te geven, want juist nu is dat extra belangrijk.”

Vorig weekend zei programmadirecteur Uunco Cerfontaine al over kerstmuziek op Sky Radio: “Met corona verlangen mensen meer dan ooit naar het gezellige samen zijn-gevoel dat kerst geeft. Een ‘alles komt goed’-gevoel, dat is toch wel vaak de ondertoon. Ik denk dat we nog meer gaan knallen dan ooit.”

Rolf Sanchez gaf de aftrap voor de kersttram

Foto: Jorn Baars | Sky Radio