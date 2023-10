Qmusic-dj Tom van der Weerd heeft een boek geschreven. Naast zijnzijn werk op de radio is hij ook actief als brandweerman in zijn woonplaats Kampen. In het boek ‘Prio 1’ komen ervaringen van hem als brandweerman voorbij.

In een interview met het AD zegt Tom dat hij nooit is gaan schrijven met het idee om er een boek van te maken. “Dat is ontstaan nadat ik van iemand de tip kreeg om na heftige incidenten die ik als brandweerman meemaak, te schrijven over die incidenten. Om het later nog eens terug te lezen, letterlijk om van me af te schrijven. Dat doe ik al vijf jaar, inmiddels liggen er meer dan tweehonderd pagina’s.”

Over de titel van het boek, Prio 1, zegt hij: “Als de melding Prio 1 op mijn pieper verschijnt ga ik schakelen. Die vijf tekens betekenen iets voor mij: Plankgas naar de kazerne. Een term die het meeste voorkomt in het boek en waardoor ik alles uit mijn handen laat vallen. Vorige week nog, toen ik stond te koken. Dan ren ik zonder het fornuis en de oven uit te doen, het huis uit. Dan is het succes, ik ben weg!’’

Het boek van Tom ligt vanaf april in de winkel.

Foto: Qmusic