Timur Perlin stopte vorig jaar met zijn weekendprogramma op NPO Radio 2. “Ik miste het avontuur, dat was er bij 3FM wel. Het was bij Radio 2 wel heel veel middle of the road-muziek. Alles klopte aan die zender, maar ik vond het wel een beetje saai. Ik kon er mijn draai niet helemaal vinden”, zegt Timur in de podcast ‘De Broadcast’.

De radiomaker keerde in april vorig jaar weer terug bij 3FM, waar hij het lunchprogramma presenteert. “Toen ik terugging naar 3FM kreeg ik veel minder appjes. Maar de luisteraars die reageerden, hadden wel meteen hun verhaal klaar. Dat miste ik bij Radio 2. Toen ik in het begin bij Radio 2 kwam, was het nog wel een beetje 3FM-achtig, daarna werd het meer middle of the road.”

Flierefluiten

Timur was tot 2016 ook jarenlang op 3FM te horen. Hij vertrok destijds bij de zender, naar eigen zeggen om te gaan ‘flierefluiten’. Maar de daadwerkelijke reden was anders, vertelt Timur. “Ik kon de waarheid niet helemaal zeggen dat ik geen vertrouwen meer had in 3FM.” De dj zei eerder al dat hij destijds ontevreden was over het beleid van de zender.

3FM heeft het al jaren moeilijk in de luistercijfers. Hoe kan de zender het tij keren? Timur: “Ik ben ingehuurd om daar een programma te maken tussen twaalf en twee. Ik ben niet gevraagd om er aan het roer te staan. Het enige dat ik kan doen is een heel avontuurlijk radioprogramma maken.”

Timur stelt dat radio de afgelopen jaren ‘veel minder belangrijk is geworden’. “We zijn iets minder relevant geworden. Ik vraag me af hoe lang de NPO nog vijf zenders volhoudt via de FM. De komende jaren gaat er nog niet zoveel gebeuren, maar daarna is het geld op.”

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2