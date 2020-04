Timur Perlin vertrok eind 2016 bij NPO 3FM, omdat hij het al een paar jaar niet eens was met het beleid van de zender. “De houding was: we doen het goed, dus voeren we geen enkele verandering meer door. Dat is de doodsteek voor elk bedrijf. En het past ook niet bij mij. Elk jaar hetzelfde rondje: 3FM Awards, een paar themaweken en dan weer Serious Request”, zegt hij in Het Parool.

Timurs kritiek werd eerder al gedeeld door andere oud-3FM-dj’s. Zo zeiden Coen Swijnenberg en Sander Lantinga eind 2016 dat 3FM ‘stil stond’. “Stilstand is achteruitgang, dat gold voor de hele zender. Laten we het houden zoals het is, het gaat toch goed, was een beetje de gedachte.”

Domien Verschuuren eerder: “We zijn twee jaar te lang doorgegaan met het 2013-gevoel. We hadden niets te bouwen, omdat het zo goed ging.” En Gerard Ekdom: “Zo rond 2010 had ik wel het gevoel: moet er niet eens wat nieuws gebeuren rondom Serious Request? Nee, vond men. Terwijl ik altijd dacht: stilstand is achteruitgang.”

Afgehaakt

Timur nu in de Amsterdamse krant: “Radiomakers als Coen en Sander, Gerard Ekdom en Giel Beelen gingen niet voor niets weg, hè? Zij voelden ook wat ik voelde. Ze haakten tegelijk af met de luisteraars. En daarna versterkte het een het ander weer.”

Over het feit dat zender wel heel goed scoorde in de jaren rondom 2013 en 2014, zegt Timur: “Luistercijfers lopen altijd een beetje achter de feiten aan. Een luisteraar verandert niet zo snel van zender. Maar op een gegeven moment hebben ze wel door dat hun station te zelfgenoegzaam is geworden.”

Timur, die begin deze maand terugkeerde bij 3FM, zegt dat de zender nu weer tussen de luisteraars staat. “En niet op een heel hoog podium.”

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2