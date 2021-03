Tot vanmiddag was er nog nooit een vrouwelijke voetbalcommentator te horen bij ‘Langs De Lijn’ op NPO Radio 1. Suse van Kleef, tot voor kort correspondent voor de NOS in het Verenigd Koninkrijk, brengt daar verandering in. Ze debuteerde vanmiddag tussen de Eredivisiewedstrijd Willem II-Heerenveen.

In 2012 begon Suse haar carrière bij de NOS op de redactie van NOS op 3, waar ze eerder al stage had liep. In 2016 ruilde ze Hilversum in voor Londen om aan de slag te gaan als correspondent voor de NOS en het AD. Daarnaast was analist tijdens het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019 in de dagelijkse talkshow ‘Studio France’ op NPO 3 en volgde ze het Engelse voetbal voor Ziggo Sport.

Deze winter verhuisde Suse terug naar Nederland. Ze gaat nu dus meer doen met haar liefde voor voetbal en is te horen als voetbalcommentator voor de NOS op Radio 1.