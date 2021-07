Volgend jaar komen er twee nieuwe zendgemachtigden bij de publieke omroep. Demissionair minister Slob voor Media geeft Omroep Zwart en ON (Ongehoord Nederland) een voorlopige erkenning, zodat ze kunnen gaan uitzenden op de publieke netten.

Hiermee neemt de minister de adviezen van het Commissariaat voor de Media en de NPO over. Beide nieuwe omroeporganisaties hebben voldoende leden voor de aspirant-status en zijn genoeg onderscheidend om een aanvulling te zijn op de huidige omroepen.

Het Commissariaat en de NPO plaatsten eerder wel kritische kanttekeningen bij met name ON, dat structureel de NOS beschuldigt van niet-onafhankelijke berichtgeving. Dat doet afbreuk aan het vertrouwen in het publieke bestel, vindt ook Slob. Hij heeft Omroep Zwart en ON op de kritiek aangesproken en ze hebben volgens Slob beloofd zich te houden aan de Mediawet en de gedragscode van de NPO. Slob zegt hierover: “Binnen de publieke omroep is geen plaats voor het verspreiden van onbetrouwbaar nieuws en desinformatie. Iedere omroep binnen dit bestel is medeverantwoordelijk om dit unieke bestel in stand te houden.”

De omroepen krijgen een erkenning voor vijf jaar, hierna wordt er opnieuw bekeken of ze voldoen aan de criteria en kunnen ze formeel toetreden tot het bestel. Dan moeten ze wel gaan samenwerken met één of meer andere omroepen, want binnen de NPO zijn wettelijk maar zes volwaardige zendvergunningen te vergeven.

