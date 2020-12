De Top 4000 van Radio 10 wordt morgenvroeg geopend door Sting. Iets voor negen uur zal de zanger in de ochtendshow van Gerard Ekdom het startsein geven voor de lijst. Daarnaast interviewt Gerard de zanger uitgebreid over onder andere hoe hij dit jaar beleefd heeft door de coronacrisis en over zijn muziekplannen. “Dat gaat allemaal via een live-verbinding vanuit Frankrijk of Italië”, aldus de dj. “Ik heb gevraagd of hij het in het Nederlands kan doen.”

Vorig jaar stond Sting 22 keer in de lijst, waarvan acht als soloartiest, drie duetten en elf noteringen samen met de Engelse rockband ‘The Police’.

De Top 4000 is vanaf morgen tot en met 24 december te horen. De lijst is samengesteld door luisteraars. Vorig jaar zorgde de Top 4000 voor een flinke sprong in de luistercijfers voor Radio 10.

Foto: Radio 10