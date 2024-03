Edwin Ouwehand heeft op YouTube een kijkje achter de schermen gegeven bij Radio 10. In de video is onder meer te zien hoe hij zijn programma voorbereidt, hoe de radiostudio’s eruit zien en hoe hij ooit begonnen is bij de radio.

Edwin, die in de avonduren tussen 19:00 en 21:00 uur te horen is op Radio 10, is niet alleen radio-dj. “Ik doe ook voice-overs. Zo ben ik de stationvoice van Radio 10 en doe ik dingen voor RTL4”, vertelt hij in de video. “Op mijn werkdag loopt eigenlijk alles door elkaar. Dat geldt niet voor elke diskjockey, maar bij mij is dat wel zo.”

De Radio 10-dj heeft geen speciale behandeling voor zijn stem, dat toch zijn handelsmerk is. “Ik heb wel gemerkt dat mijn stem niet heel kwetsbaar is. Wat ik wel merk is, dat nu ik wat ouder word, ik in de winter wat vaker last krijg van mijn stem. Het is natuurlijk heel vervelend als je verkouden bent. Voor radio begrijpen mensen dat wel. Maar als je verkouden bent en voice-overs moet inspreken, dan is dat niet handig.”

Het kijkje achter de schermen bij Radio 10:

Foto: Radio 10