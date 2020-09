De belangrijkste radioprijzen van het jaar worden weer uitgereikt. De stembussen van de RadioFreak Awards 2020 zijn vanaf nu geopend.

RadioFreak.nl zet radiomakers en medewerkers van radiostations achter de schermen in het zonnetje. Vanaf nu kun je stemmen op de Beste Nieuwslezer, Beste Nachtprogramma, Beste Vormgeving, Beste Verslaggever, Beste Marketing en Beste Sidekick. Stemmen kan vanaf nu op de speciale Awards-pagina. Door te stemmen maak je kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of het RadioFreak-prijzenpakket.

RadioFreak.nl is al jaren dé nieuwssite over alles wat met radio te maken heeft. Met de RadioFreak Awards wil de redactie laten zien dat er meer is dan alleen de bekende radiogezichten. De prijzen gaan over het seizoen 2019-2020.

>> Stem op de RadioFreak Awards 2020

Nominaties

De genomineerden voor de RadioFreak Awards 2020​ (seizoen september 2019 t/m augustus 2020)​ zijn geselecteerd door de programmadirecteuren of zendermanagers van de landelijke radiostations in Nederland. Zij mochten per categorie één persoon of radiostation nomineren, uitgezonderd mensen van hun eigen zender.

Op basis van die inzendingen heeft RadioFreak een top drie samengesteld met de drie meest genoemde namen of stations.

Genomineerden

Rick van Velthuysen is met ‘Rick Van V doet 2’ een van de genomineerden in de categorie Beste Nachtprogramma. “Oud en vertrouwd, maar toch verrassend”, zegt een van de zenderbazen. Rick neemt het op tegen Miss Podcast (Radio 1) en Martijn Kolkman (Qmusic).

Nieuwslezer Henk Blok, die onlangs een sabbatical nam bij Radio 538, is wederom genomineerd in de categorie Beste Nieuwslezer. “Met kop en schouders de beste nieuwslezer”, aldus een van de zendermanagers. Henk won de prijs ook al in 2015 en neemt het nu op tegen Carmen Verheul (NPO Radio 2) en Ronald Remmelzwaan (ANP).

De genomineerden:

Beste nieuwslezer

Henk Blok (Radio 538)

Carmen Verheul (NPO Radio 2)

Ronald Remmelzwaan (ANP)



Beste nachtprogramma

Rick van V doet 2 (NPO Radio 2)

Martijn Kolkman (Qmusic)

Miss Podcast (NPO Radio 1)



Beste verslaggever

Wilma Borgman (NPO Radio 1 / NOS)

Joris Kreugel (NPO Radio 5 / EenVandaag)

Marc Robin Visscher (NPO Radio 1 / NOS)



Beste sidekick

Chris Bergström (Radio 538)

Caroline Brouwer (NPO Radio 2)

Rick Romijn (Radio Veronica)



Beste vormgeving

Radio 538

NPO Radio 2

SLAM!



Beste marketing

Qmusic

KINK

Sky Radio

Stemmen op de genomineerden kan vanaf nu via ​radiofreak.nl/awards​. De stembussen zijn geopend tot en met vrijdag 9 oktober 2020 19:00 uur.

Foto: RadioFreak.nl