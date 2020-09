Radio West heeft vanaf 5 oktober een nieuwe programmering met een nieuwe ochtendshow. Vanaf 06:00 uur is het nieuwsprogramma ‘West Wordt Wakker’ te horen. Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen zijn de nieuwe presentatoren. De nieuwe ochtendshow is begint een uur eerder en gaat ook een uur langer door, tot 10.00 uur. De huidige presentator Bas Muijs, verhuist naar de middag tussen 14:00 en 16:00 uur.

Nieuw in de middag is Marjolein Visser met het muziekprogramma ‘Muziek aan Zee’. Met deze nieuwe programmering op de werkdagen wil Radio West zich nog meer op mensen richten die interesse hebben in nieuws uit de eigen omgeving.

Nieuwe vormgeving

Niet alleen de programma’s, maar ook de muziek en de vormgeving worden aangepast. Daarnaast komen er online meer mogelijkheden om programma’s on demand terug te luisteren en zijn er meer podcasts.

Omroep West hoofdredacteur Henk Ruijl is blij met de veranderingen: “We steken nog meer energie in radio, omdat we hebben gemerkt dat we ons publiek daar veel plezier mee doen. Naast onze programmering op televisie, app, website en social media, is radio hét medium om je bij te praten en er voor jou te zijn. Daar is behoefte aan, juist in deze tijd. We gaan onze luisteraars nog meer van feiten voorzien en vertellen verhalen die ertoe doen in onze regio. Onder meer met een sterk, langer programma tussen 06:00 en 10:00 uur om de dag fris, actueel en met een glimlach te beginnen. En: een programma vol nieuws, je mag dit echt niet missen als je bij wilt zijn over wat is gebeurd of nog staat te gebeuren. We vervolgen dat met andere fijne presentatoren die je de hele dag door op de hoogte houden en jouw gezelschap zijn.”

West Wordt Wakker

Steeds terugkerende gasten zijn Martin Bruin met zijn ADO Den Haag nieuwtjes en toeristisch expert Angelique Werner. Tjeerd, nu presentator van Studio Haagsche Bluf, is blij met de samenwerking met Jorinda Teeuwen. “Zij produceert al jaren mijn programma en langzaam maar zeker is ze steeds vaker te horen in de uitzending. Iets dat mij en de luisteraar goed beviel, juist daarom gaat ze nu in ‘West Wordt Wakker’ een veel grotere rol spelen. We hebben er zin in!”

Nieuwe programmering

Na ‘West Wordt Wakker’ is het programma ‘Aan de Bak’ met Patrick van Houten voortaan te horen van 10:00 tot 12:00 uur. In ‘Aan de Bak’ staat met name de muziek, maar ook gesprekken met de luisteraar centraal. Presentator (en acteur) Bas Muijs verhuist van de vroege ochtend naar de middag. In ‘Muijs in de Middag’ zal hij tussen 12.00-14.00 uur met name inzoomen op cultuur-, show- en sportnieuws en heeft hij geregeld interviews met artiesten, presentatoren en acteurs. Nieuw op de werkdagen is het programma ‘Muziek aan Zee’, een muziekprogramma gepresenteerd door Marjolein Visser. Vanaf 16:00 uur neemt Justin Verkijk de studio over met ‘West komt Thuis’ tot 19:00 uur.

In de avonduren blijft er ruimte voor incidentele programma’s en ook in het weekend verandert er niets. Op zaterdag en zondag blijft de focus op cultuur, sport en muziek, belangrijke pijlers in de programmering van Radio West.