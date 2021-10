Giel Beelen is de winnaar van de RadioFreak Award 2021 voor Beste Nachtprogramma. De NPO Radio 2-dj is inmiddels in de avond te horen maar maakte het afgelopen jaar een programma in de nacht. Giel werd vanavond verrast met het nieuws bij Radio 2.

“Ik had het echt niet verwacht!”, reageerde Giel zojuist live in de uitzending. “Ik had er ook niet meer aan gedacht omdat ik het programma niet meer heb. Maar het is toch mijn wedergeboorte op NPO Radio 2. Ik mis de nacht ook wel een beetje. Die chaos en gekte, het was een gave tijd. Super bedankt voor deze prijs!”

De dj keerde in de zomer van 2020 terug bij de publieke omroep na een uitstapje bij Radio Veronica. Hij kreeg een programma in de nacht tussen 04:00 en 06:00 uur. Hij haalde er veel publiciteit mee toen hij zich tot twee keer toe versliep. Daarover zei hij later dat hij zich “kapot schaamde”. Sinds begin oktober is Giel dagelijks te horen tussen 22:00 en 00:00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 2.

Nominaties

Voor de awards mochten de programmaleiders van de landelijke radiostations per categorie één persoon of radiostation nomineren. Eén van de zendermanagers omschreef het nachtprogramma van Giel als volgt: “Top hoe Giel een 3.0 versie van zichzelf neerzet.” Een collega zendermanager vult aan: “Ik zou er bijna mijn wekker voor zetten.”

Naast Giel! waren ook Nachtzuster (NPO Radio 1) en Wildgroei (NPO Radio 1) genomineerd. Vorig jaar ging de prijs ook naar NPO Radio 2, toen naar Rick van V doet 2.

Stemmen

Dit jaar zijn er een recordaantal stemmen van ruim 18.000 uitgebracht voor de RadioFreak Awards. Met de RadioFreak Awards wil de redactie laten zien dat er meer is dan alleen de bekende radiogezichten. De prijzen worden uitgereikt in zes categorieën.

Door te stemmen maken bezoekers kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of een RadioFreak-mok.

Gisteren ontving Anton Griep al de RadioFreak Award voor ‘Beste Nieuwslezer’. De andere awards worden volgende week uitgereikt. De berichtgeving lees je op onze website.

