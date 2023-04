SLAM! staat vandaag de hele dag stil bij de dood van de Zweedse dj Avicii (Tim Bergling). Vijf jaar geleden beroofde hij zichzelf van het leven in Oman. Met meer dan twintig hits in zo’n acht jaar tijd was Avicii een van de meest succesvolle dj’s van het afgelopen decennium. Daarom eert SLAM! Avicii en staat het radiostation tot 22:00 uur in het teken van de Zweedse dj.

Gedurende de hele dag worden zijn grootste hits als ‘Wake Me Up’ en ‘The Nights’ gedraaid. Daarnaast spreken bekende dj’s als Tiësto, Lucas & Steve en Laidback Luke over hun band met Tim en wat zijn muziek voor hen betekend heeft. Daarbij staat het populaire lunchprogramma ‘Housuh in de Pauzuh’ van 12:00 tot 13:00 uur volledig in het teken van Avicii, met zijn beste nummers in de mix.

Martijn La Grouw, radio dj van de ochtendshow Early Birds bij SLAM! over het overlijden van de Zweed: ”Veel van zijn tracks zijn zó iconisch, dat het zonde is dat we nooit zullen weten wat voor muziek hij nu gemaakt zou hebben. Zijn muziek en persoonlijkheid mogen niet vergeten worden en daarom zullen wij tijdens de ochtendshow op donderdag 20 april aftrappen met zijn beste hits en diepgaande interviews. Want als een grootheid als Armin van Buuren je vergelijkt met Mozart, dan ben je wel van een andere orde.”

Depressieve gevoelens

Vanaf 2011 had de dj veel succes, maar daar bleek een keerzijde aan te zitten. De Zweedse dj kampte al langer met depressieve gevoelens en in 2014 belandde hij in het ziekenhuis met een acute ontsteking van zijn alvleesklier, mede veroorzaakt door zijn overmatige drankgebruik. De wereld is in shock als op vrijdag 20 april 2018 het nieuws bekend wordt dat Avicii is overleden. Hij werd gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman.

Foto: SLAM!