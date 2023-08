Sky Radio zendt vanaf komende zondag alleen maar zomerhits uit. Zes dagen lang is het ‘Sky ZomerHit Week’. Die wordt volgende week vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur afgesloten met de ‘Sky Summer Top 101’.

“Net als vorig jaar sieren Camila Cabello en Ed Sheeran de nummer 1 positie in de lijst met hun nummer Bam Bam. Wham! lijkt de vruchten te plukken van de veelbesproken Netflixdocumentaire die momenteel te zien is: hun nummer Club Tropicana staat dit jaar op nummer 2. Kriss Kross Amsterdam is met How you samba de hoogste nieuwe binnenkomer en daarbij ook nog eens de hoogste Nederlandse productie. Ook de Beachboys (19), ABBA (77) en de Beatles (84) zijn weer te horen en bewijzen met hun populariteit maar weer eens dat een zomerhit voor eeuwig is!”, schrijft Sky Radio over de lijst.

538 Dutch 1000

Radio 538 heeft komende week een aangepast format. In aanloop naar het Formule 1-weekend in Zandvoort is vanaf vandaag acht dagen lang de ‘538 Dutch 1000’ te horen.

De hitlijst bestaat uit alleen maar Nederlandse producties en is samengesteld aan de hand van stemmen van luisteraars. De exacte uitzendtijden van de ‘538 Dutch 1000’ heeft Radio 538 niet bekendgemaakt.

Radio 10 is de enige zender van Talpa Network die volgende week uitzendt volgens het gebruikelijke format.

Foto: RadioFreak.nl