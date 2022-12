De Marconi Oeuvre Award gaat dit jaar naar radiopresentator Giel Beelen. Tijdens zijn avondshow op Radio 2 werd Giel live verrast door Gerard Ekdom met het nieuws over de prijs. De jury van de Marconi Award over Beelen: “Giel is een monstertalent dat keer op keer boven zichzelf uitstijgt”.

De Marconi-jury schrijft verder in haar rapport: “Achter zijn naam staan ontelbaar veel radioshows met dito hoogtepunten.‘s Nachts,‘s ochtends of in de avond: op ieder tijdstip weet hij zichzelf te bewijzen en laat hij horen dat radio méér is dan praatje-plaatje. Een uitzending van Giel is nooit standaard. Als luisteraar ben je constant benieuwd naar wat er gaat komen”.

Het komende radiojaar zal het eerste zijn in vijfentwintig jaar waarin de Nederlandse radio het moet doen zonder het stemgeluid van Giel Beelen, omdat hij op wereldreis gaat. Dat zal voor de luisteraars even wennen zijn, want sinds zijn landelijke debuut op Radio 3FM in 1997 is hij niet meer weg te denken uit de ether. Van ‘Pyjama FM’ en ‘De Dopeshow’, via ‘GigaGiel’ en de 3FM-ochtend, naar avonturen bij ‘OnStage’ en op Radio Veronica, tot zijn huidige avondshow op NPO Radio 2: Giel is overal en staat altijd aan. Giel was daarnaast één van de initiatoren van het ‘Glazen Huis’ en brak in 2014 (met 198 uur en 10 seconden!) het wereldrecord radiomaken. Hij won vier keer eerder een Marconi Award, voor ‘beste presentator’.

Naast de Marconi Oeuvre Award zijn ook de genomineerden voor de Marconi Award voor Beste Zender en Aanstormend Talent bekend gemaakt.

Genomineerden Marconi Award Beste Zender:

BNR Nieuwsradio

NPO Radio 1

SLAM!

Genomineerden Marconi Award Aanstormend Talent:

Nordin Besling (NPO FunX)

Dylan Boet (Radio 538)

Desiree van der Heiden (NPO Radio 2)

De vakjury voor de Marconi Awards bestaat voor deze editie uit: Mischa Blok (NPO Radio 1), Coco Hermans (Radio 538), Niels Hoogland (NPO FunX), Barry Paf (100% NL), Hans Smit (NPO Radio 4), Liesbeth Staats (BNR Nieuwsradio), Gijs Staverman (NPO Radio 2), Ron Vergouwen, Domien Verschuuren (Qmusic) en Wibo Dijksma (juryvoorzitter).

De Marconi Awards worden op donderdag 26 januari uitgereikt tijdens de RadioRing.

Foto: Elvin Boer