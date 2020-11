Veronica-sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn gingen vanochtend in op de geruchten dat Rob Stenders de overstap zou maken naar Radio Veronica. “Ik lees allemaal dingen over dat Stenders hier naartoe zou komen. Dat staat in de kranten. Wat in de kranten staat, is niet altijd waar. Maar het gonst toch”, zei Niels in de ochtendshow ‘Veronica Inside’. Rick daarop: “Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Rob zou komen.”

Wilfred Genee heeft eerder les gehad van Rob Stenders voor het bedienen van een mengpaneel in de Veronica-radiostudio. “Misschien kan je binnenkort elke dag les krijgen, je weet het niet”, zei Niels daarop.

“Is dat zo, hoe bedoel je?”, reageerde Wilfred:

Radio Veronica lanceerde onlangs de nieuwe programmering, met Wilfred Genee in de ochtenduren. Vooralsnog blijven het geruchten dat Rob Stenders de overstap zou maken; de jock is nu nog op NPO Radio 2 te horen. Rob presenteert al wel samen met Leo Blokhuis een podcast voor Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica.

Foto: Radio Veronica | William Rutten