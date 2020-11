Ruud de Wild moet opnieuw in quarantaine: zijn vriendin Olgay Gulsen is besmet met het coronavirus. Vorige maand zat Ruud ook al enige tijd in quarantaine, omdat hij toen met zijn vriendin in Lissabon, waar code oranje geldt, was geweest.

Paul Rabbering neemt vandaag de middagshow op NPO Radio 2 over. Vanaf morgen maakt Ruud het programma vanuit zijn woonkamer, net zoals hij vorige maand deed.

Het project ‘Wild in het weekend’, dat gisteren werd aangekondigd, wordt vanwege de quarantaine voorlopig uitgesteld. In ‘Wild in het weekend’ zouden Ruud en zijn vriendin elke vrijdag in november het tussen 16:00 en 18:00 uur tegen elkaar opnemen aan de hand van onder meer spelletjes.

Zo snel kan het gaan. Gisteren kondigden we met heel veel enthousiasme ‘Wild in het Weekend: Ruud vs Olcay’ aan en vandaag moeten we dat helaas tot nader order uitstellen. Olcay is vanochtend positief getest op corona dus gaan we voorlopig samen in quarantaine. Stay safe. pic.twitter.com/xIvbBKD6vM — Ruud de Wild (@ruuddewild) November 4, 2020

Foto: KRO-NCRV