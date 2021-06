Erik Dijkstra vreest het voortbestaan van zijn radioprogramma op NPO Radio 1. Uit de uitgelekte conceptplannen blijkt dat de NPO van Radio 1 een journalistiekere zender wil maken. Voor een sportprogramma op de vrijdagmiddag zou daarin minder plek zijn. “Frank Evenblij en ik proberen aan ons programma vast te houden, maar het zou ook zo kunnen zijn dat wij het veld moeten ruimen”, zegt Erik in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

Op Radio 1 presenteren Erik en Frank op vrijdag tussen 13:30 en 14:00 uur ‘Bureau Sport’. “Wij zijn in gesprek met BNNVARA en de NPO, want wij pleiten voor ons programma. Maar wat er staat te gebeuren, weet ik ook niet. Dat is soms wel ingewikkeld als je voor de publieke omroep werkt. Je hebt maar weinig invloed op wat je doet.”

Zender op de schop

Klaske Tameling, de nieuwe zendermanager van Radio 1, wil het station op de schop gooien. “Er is een nieuwe zendermanager en die wil het journalistieker. Hiervoor was er een andere zendermanager (Laurens Borst, red.) en die vond ‘Bureau Sport’ zo leuk, dat hij het vijf dagen per week wilde programmeren. Nu komt er iemand anders op die stoel te zitten en die gooit misschien alles weg.”

Erik vindt zijn Radio 1-programma wel degelijk journalistiek. “Wij behandelen de actualiteiten, ik vind het wel journalistiek.”

