Na bijna 18 jaar hebben Ruud de Wild en Filemon Wesselink voor het eerst gesproken over de moord op Pim Fortuyn. “Ik spreek jou pas twintig jaar na dato hierover”, zegt Ruud in zijn podcast ’30 Minuten Rauw’. Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten op het Media Park in Hilversum.

Ruud had voor de moord net twee uur lang een interview met de LPF-politicus gehad op 3FM, Filemon liep destijds stage bij het middagprogramma. Beide radiomakers spraken Fortuyn als een van de laatsten, voordat hij vermoord werd. “Het voelt ver weg, maar niet omdat het lang geleden is”, zegt Filemon in de podcast.

Hij verklaart verder: “Ik heb hem geïnterviewd en toen ben ik weggegaan. Ondertussen is hij vermoord, maar daar heb ik allemaal niks van meegekregen. Dus het voelt nog steeds als een soort onwerkelijke film waar ik half in mee heb gespeeld, maar in de echte plotscènes ben ik niet aanwezig geweest.”

Achtervolging

Na de moord zette Filemon de achtervolging in op Volkert van der G. “Ik heb de arrestatie van Volkert gezien, dat vond ik nog het meest bizarre. Dat ik ineens iemand zag rennen met een vuurwapen, maar ik weet ook niet of ik dat er later bij gefantaseerd heb.”

Ruud de Wild was wel een directe getuige van de moord op Pim Fortuyn. “Voor jou was het veel traumatischer”, zegt Filemon. Toch gaat Ruud verder niet in op die opmerking. “Daar gaat het niet om. Het gaat niet om mij, het gaat om jou.”

Suïcidaal

Na de moord op de LPF-politicus kampte De Wild met suïcidale gedachten, zo vertelde hij in 2016. “Ik zat aan de seroxat. Ik weet nog in welke vitrine in Amsterdam ik stond te kijken, dat ik echt van plan was: oké, vandaag ga ik zelfmoord plegen. Een bijwerking van seroxat was dat je heel suïcidaal werd.”

Ruud nam in oktober 2002 een break. Bijna een half jaar zat hij ziek thuis, toen hij in maart 2003 weer terugkeerde op 3FM.