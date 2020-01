‘De Coen en Sander Show’ opent woensdag 29 januari ‘Das Coen und Sander Pop-Up Fest’ op Utrecht Centraal Station. Woensdag komt de middagshow met Edwin Evers en Sander Lantinga ook vanaf het station.

Reizigers kunnen drie dagen lang in de stemming voor ‘Das Coen und Sander Fest’, dat op vrijdag 6 maart plaatsvindt in de Jaarbeurs. Iets te vroeg op het station? Aan het wachten op een overstap? Of net terug van een lange werkdag? Iedereen is welkom bij het Pop-Up Fest, waar het mogelijk is om een dansje te wagen in een speciale silent disco, gezellig een 0.0% biertje te drinken en outfits te passen voor Das Fest.

‘Das Coen und Sander Pop-Up Fest’ is geopend tot en met vrijdag 31 januari en bevindt zich ter hoogte van spoor 18 en 19.

Foto: Radio 538