Ruud de Wild vindt dat er teveel podcasts zijn. Dat zegt hij in de Volkskrant. “De podcastwereld is too much. Iedereen met een mening heeft een podcast, ik word er gek van. Het doet me denken aan de jaren negentig, toen had iedereen ineens een productiebedrijf. Voor elk tv-programma een eigen bedrijf.”

Volgens de middag-dj van NPO Radio 2 is het onoverzichtelijk geworden. “Al die podcasts lijken me vooral zonde van de tijd die het kost om ze te maken. Door de bomen zie je het bos niet meer.”

Toch ziet Ruud ook leuke podcasts. “De podcast van Met het oog op morgen wordt goed beluisterd, die kun je gebruiken als een soort naslagwerk. Op de radio wordt dat programma laat ’s avonds uitgezonden, mensen luisteren de podcast de volgende ochtend of wanneer het ze uitkomt. Met radio gaan we dezelfde kant op als bij de tv: je kijkt of luistert later, op je gemak. En als je wilt, kun je even terugspoelen.”

Eigen podcast

En Ruud heeft zelf ook een podcast. “Met 30 Minuten rauw ben ik ook een podcast begonnen, dat klopt. Een portret in dertig minuten. Ik wil geen sleaze en dirt en narigheid, ik ben oprecht geïnteresseerd in mijn gasten. En als mensen denken: daar heb je hem weer, hij moet ook zo nodig een podcast – dat is prima. Ze vinden toch wel van alles. Als ik me daar al zorgen over moet maken.”

