Het eerste debat voor de Tweede Kamerverkiezingen met de lijsttrekkers wordt volgende week georganiseerd door de NOS op NPO Radio 1. Dertien lijsttrekkers zijn op vrijdagmiddag 26 februari te gast in het debat. Dat gebeurt in de Oude Zaal aan het Binnenhof, waar tot 1992 de Tweede Kamer vergaderde. De presentatie van de uitzending is in handen van Lara Rense en Xander van der Wulp.

Alle dertien partijen die op dit moment gekozen zijn in de Tweede Kamer, zijn uitgenodigd. Afhankelijk van de grootte van een partij doet een partijleider drie, twee of één keer mee aan een debat. Die grootte wordt bepaald aan de hand van het huidige zetelaantal en de score van de meest recente Peilingwijzer.

De twee uur durende uitzending is verdeeld in acht debatten van 10 à 12 minuten met telkens drie deelnemers in een wisselende samenstelling. Welke partijen over welke thema’s debatteren is bepaald door de NOS-eindredactie. Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek bij de uitzending aanwezig.

EenVandaag

Maandag 15 maart organiseert EenVandaag ook een verkiezingsdebat dat wordt uitgezonden op NPO Radio 1. Twee dagen voor de verkiezingen gaan VVD, CDA, PVV, D66, GroenLinks en PvdA met elkaar in debat. De lijsttrekkers debatteren in Den Haag met elkaar over diverse thema’s, onder meer aangedragen door wat volgens de leden van het EenVandaag Opiniepanel de belangrijkste onderwerpen zijn tijdens deze verkiezingen. Het debat wordt geleid door Pieter Jan Hagens. Het televisiedebat wordt eveneens live uitgezonden op NPO Radio 1.

Foto: RadioFreak.nl