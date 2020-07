Rutger Radstaake stopt na de zomer met zijn vroege ochtendshow op NPO Radio 2. Eind september maakt hij de laatste uitzending van ‘Zet ‘m op: Rutger’, elke werkdag tussen 4:00 en 6:00 uur te horen. De dj vindt het tijd voor iets nieuws.

“Het begon eigenlijk als tijdelijk, maar drie jaar later zitten we hier nog steeds”, begon Rutger. “Dat hebben we met ontzettend veel plezier gedaan. We hebben er alles uitgehaald wat we wilden. Eind september zitten we bij onze 500ste uitzending dat vind ik een heel mooi moment om uit te gaan slapen.”

Wat de Radio 2-dj na september gaat doen, is nog niet duidelijk. “Een leven in het daglicht, klaar voor veel mooie nieuwe dingen. Wat, daarvan houd ik je graag van op de hoogte de komende tijd.”

Meer gaten in programmering

Rutger maakt het vroege ochtendprogramma sinds november 2018. Hij volgde toen Frank van ’t Hof op, die een programma in het weekend kreeg.

Met het vertrek van Rutger, komt er nog een gat in de programmering van NPO Radio 2. Frank van ’t Hof liet eerder al weten te stoppen met zijn weekendprogramma tussen 6:00 en 9:00 uur. Ook komt er op weekenddagen van 16:00 tot 18:00 uur een nieuwe show, vanwege het vertrek van Daniël Dekker.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2