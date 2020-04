Felix Meurders zegt nog steeds niet te begrijpen waarom hij twee jaar geleden het veld zou moeten ruimen als presentator van ‘Spijkers met Koppen’ op NPO Radio 2. “Ik vind dat, op het moment dat je het aankondigt, je er goede argumenten voor moet hebben. Maar de toenmalig directeur had geen enkel argument, behalve vernieuwing”, zegt Felix in de podcast ‘Vlaai Away’, over Limburgers.

Anderhalf jaar geleden ontstond er een ware rel, nadat bekend werd dat BNNVARA voornemens was om Felix Meurders de deur te wijzen. De officiële verklaring was destijds dat het programma moest verjongen, maar volgens Felix klopt dat niet. “Op de eerste plaats wilden ze niet verjongen. Ten minste, dat hebben ze niet gezegd. Ze wilden vernieuwen. Van die vernieuwingsdrang zou ik dan het slachtoffer moeten worden.”

45 seconden stil

De toenmalig directeur van BNNVARA, Marc Adriani, wilde vernieuwen, zo kreeg Felix te horen. “Ik heb hem in een privégesprek gevraagd: vertel mij nou eens waarom ik weg moet bij Spijkers? Hij bleef 45 seconden stil en zei: ‘Ik vind het heel moeilijk om daar antwoord op te geven’. Hij had geen enkel argument, behalve vernieuwen.” Volgens Felix was de vernieuwingsslag niet op initiatief van de NPO.

Nadat in de media uitlekte dat BNNVARA de samenwerking met Felix Meurders wilde stoppen, ontstond er een rel. “Het gevolg was een soort een halve opstand. Er is een jongen van een jaar of 28 geweest die een website heeft opgericht, dat ik moest blijven. Ik wist niet wat ik meemaakte. Toen de VARA leden begon te verliezen, hebben ze toch maar bedacht om het terug te draaien.”

Interne opstand

Volgens Felix is een duidelijke verklaring van Marc Adriani, tegenwoordig radiodirecteur bij Talpa Network, er nooit gekomen. “Deug ik niet? Praat ik een raar? Vergeet ik dingen? Nee, dat was allemaal niet het geval. Het was één iemand die de beslissing maakte en daar ging dan een heel bedrijf in mee”, aldus Felix.

Vervolgens nuancerend: “Hoewel, niet een heel bedrijf. Want ook vanuit de VARA brak er een halve opstand uit met presentatoren en medewerkers die vonden dat ik moest blijven.”

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2