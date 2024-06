Rob van Someren moet niet alleen stoppen met zijn middagshow op Radio 10; ook zijn dagelijkse programma ‘De Nacht Wacht’ verdwijnt. Dat programma is nu nog elke werkdag van 23:00 uur tot middernacht te horen, maar wordt verplaatst naar het weekend. “We gaan terug naar een plek die ons wel vertrouwd is: op zondagavond van negen tot twaalf”, zegt Rob. Op dat tijdstip was ‘De Nacht Wacht’ eerder ook te horen.

Twee weken geleden werd bekend dat Rob moet stoppen met zijn middagshow op Radio 10. “We kregen het pas te horen toen onze opvolger al had getekend en klaarblijkelijk ook al ontslag had genomen”, zegt Rob, doelend op Gijs Staverman die overkomt van Radio 2. “Wanneer we in het weekend te horen zijn met ‘Somertijd’ is nog niet duidelijk. Je hoort het al: heel veel is onduidelijk”, aldus Rob gisteravond in zijn programma op Radio 10.

Rechtszaak

Volgens Rob wordt hij ‘verbannen’ naar het weekend, omdat hij onlangs een rechtszaak van Radio 10 won. De radiomaker heeft alsnog recht op een aantal flinke bonussen.

“Heel toevallig zo vlak na de rechtszaak”, reageerde Rob op het moeten stoppen met zijn middagprogramma. Radio 10 ontkent dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Volgens de zender sluit de nieuwe programmering “beter aan bij de luisterbehoeften” van de Radio 10-luisteraar.

Foto: Radio 10 | William Rutten