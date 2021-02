Jan-Willem Roodbeen heeft het mede aan Rob Stenders te danken dat hij de ochtenduren op NPO Radio 2 kreeg. Dat vertelt Jan-Willem in de podcast ‘Dit Was De Radio’. De radiomaker volgde een kleine twee jaar geleden Gerard Ekdom op in de ochtend.

Volgens Jan-Willem werd het zaadje voor de nieuwe ochtendshow geplant in het voorjaar van 2018. “Gerard Ekdom ging toen in mei twee weken op vakantie. Rob Stenders zou invallen met Jeroen Kijk in de Vegte, want dat deed ‘ie vaker.”

“Maar Rob dacht natuurlijk: als ik dat ga doen en ik doe het goed, dan moet ik straks die ochtend gaan doen. Daarnaast is er een gozer die ik een warm hart toedraag en die ik dat ook wel zie doen. Ik weet dat ‘ie dat ook wel heel graag zou willen. En die gozer, dat was ik”, aldus Jan-Willem.

“Rob was zo vriendelijk om mij naar voren te schuiven en de rest is geschiedenis”, vertelt Jan-Willem in de podcast:

Naar voren geschoven

‘Jan-Willem Start Op’ won vorige week de Gouden RadioRing. “Het betaalt zich uit, daar is deze prijs het bewijs van. Ik vind dit het leukste programma, dit is een droom die ik nu waarmaak. Je kan hier geen dag verslappen.”

In 2015 hing de vlag er heel anders bij. Jan-Willem moest zijn tijdslot in de middag op Radio 2 inleveren, notabene aan Rob Stenders, en kreeg een programma in de late avonduren. “Om van een heel dik prominent tijdstip naar de late avond te gaan, daarvoor moest ik leren om wat ambitie te laten varen”, zegt Jan-Willem daarover in de podcast.

“Ik had m’n ambitie ingeruild voor het gevoel dat ik het liefst radio maak. Ik heb dat gevoel gelukkig wel meegenomen naar de ochtend.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2