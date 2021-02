Lieke de Kok maakte met een eigen weekendochtendshow op NPO 3FM haar droom waar, maar toch was het genieten op den duur weg. De voormalig 3FM-dj vertelt in BN De Stem dat ‘knagende onzekerheid’ en heimwee naar haar stad Roosendaal haar deden besluiten om het roer om te gooien. Tegenwoordig werkt Lieke als docent op een vmbo-school in Woerden.

Bijna een jaar geleden, in maart 2020, verliet Lieke 3FM. Op de jongerenzender maakte ze de ochtendshow in het weekend, tussen 6:00 en 9:00 uur. “Achteraf gezien ben ik te vroeg doorgeschoven naar die plek”, zegt Lieke daarover. “Ik verkrampte en werd onzeker. In de nacht kun je fouten maken, daar heb je weinig luisteraars. In de ochtend moest het voor mijn gevoel perfect gaan.”

Twijfels over de toekomst

Lieke begon naar eigen zeggen steeds meer te twijfelen over haar toekomst. “Je stopt niet zomaar, ik had keihard gewerkt om daar te komen. Na lang wikken en wegen heb ik mezelf in september 2019 ingeschreven voor de lerarenopleiding. In eerste instantie deed ik dat naast 3FM, ik zag mezelf gewoon niet meer tot mijn 67ste op de radio werken.”

Ook haar opleiders bij 3FM merkten dat het minder goed met Lieke ging, vertelt ze in de krant. “Die spanning zagen ze bij 3FM ook en zij hebben me uit de programmering gehaald. Ik durfde die keus niet te maken, mijn droom niet op te geven. Uiteindelijk voelde het wel als een opluchting.”

Lieke benadrukt dat ze ook een mooie tijd bij 3FM heeft gehad. “Ik zat opeens bij vergaderingen met grote dj’s als Giel Beelen, Domien Verschuuren en Rámon Verkoeijen. Ik had nota bene nog een fanfoto van mezelf met Giel.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer