Henk Westbroek krijgt mogelijk een eigen nachtprogramma op Radio Veronica. Zendermanager Rob Stenders zegt in gesprek met NU.nl het ‘leuk te vinden’ als Henk zijn eigen show gaat maken bij de radiozender. Rob benadrukt wel dat een samenwerking op dit moment nog niet vaststaat. “Maar we willen er wel serieus over nadenken.”

“Bij het oude Veronica werd ’s nachts de cultshow ‘De Stemband’ uitgezonden, met Erik de Zwart en Kees Schilperoort. De Zwart was dj en Schilperoort vertelde allerlei verhalen. Zoiets zou ik geweldig vinden met bijvoorbeeld een type als Henk Westbroek. Ik heb Henk nog niet gesproken, maar wel met Erwin Peters (voormalig Radio Veronica-dj, red.). Die zou dat graag samen met Henk willen doen”, aldus Rob.

Henk Westbroek heeft al een lange loopbaan bij de radio achter de rug. Zo maakte hij van 1992 tot 2003 het lunchprogramma ‘Denk aan Henk’ op Radio 3, nu 3FM. In de jaren daarna was hij te horen op onder meer Yorin FM, RTV Utrecht en later op Radio Veronica.

Foto: Screenshot NPO