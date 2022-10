Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende beginnen deze week op Radio Veronica. De twee radiomakers vertrokken eerder dit jaar bij NPO 3FM, waar ze even daarvoor juist een nieuw tijdslot hadden gekregen. “Ze konden er nog jaren blijven. Bij ons is het niet zo veilig”, zegt Rob Stenders in De Telegraaf. Daarmee doelt hij op de ontwikkelingen in de radiomarkt, zoals de veiling van de commerciële FM-frequenties.

Bij een commerciële zender als Radio Veronica is het volgens Rob andere koek dan bij 3FM of Radio 2. “Wij zitten in een commerciële omgeving waar je wel wat dingetjes meemaakt. Er is een voorgenomen fusie tussen Talpa en RTL, als de mededingsautoriteit daar groen licht voor geeft. En omdat er een rechtszaak is aangespannen, zou onze FM-frequentie die we tot 2025 hadden wel eens eerder kunnen aflopen.”

Rob doelt daarbij op de rechtszaak die is aangespannen door KINK. De rechter stelde de zender in het gelijk, waardoor volgend jaar alle commerciële FM-frequenties opnieuw onder de veilinghamer gaan. Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica, is overigens in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak.

Nachtelijke uren

In de krant noemt Rob zijn werk als zendermanager ‘eerlijk werk’. “Het is leuk, maar wel veel.” Rob wil ook graag de nachtelijke uren op Radio Veronica vullen met presentatie, maar daarbij stuit hij op hr-contracten en budgetten. “Ik heb een droom van de hele nacht programmeren: tussen 12 en 6 live uitzenden, dat hoort zo bij een radiostation. Maar het moet wel worden verdiend.”

Foto: Ben Houdijk / Radio Veronica