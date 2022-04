Rick van Velthuysen is blij dat zijn nachtprogramma nu om middernacht begint, maar toch zegt de dj van NPO Radio 2 niet zoveel te geven om het tijdslot waarop hij radio maakt. “Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind radio gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik heb nooit heel erg belangrijk gevonden dat ik daar grote aantallen mee kon bereiken”, zegt hij in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Volgens Rick, die sinds begin dit jaar tussen 0:00 en 3:00 uur te horen is op Radio 2, gaat het veel meer om de binding met de luisteraar. “Ik vond het altijd leuk om community’s te bouwen en daar meer mee te doen. Dat is ook iets meer van deze tijd. Het is veel mooier als de luisteraar gaat participeren met het programma.”

Weg bij Radio Veronica

Eerder maakte Rick nog van 2:00 tot 4:00 uur een programma op Radio 2. “Heel veel mensen vinden het een kuttijd en dat is het misschien ook wel. Maar in de nacht kun je ook meer: het is grover en directer. Het maakt me echt niet zoveel uit op welk tijdstip ik zit. Ik lig er niet aan vast.”

Na zijn ontslag bij Radio Veronica, eind 2016, was Rick een tijdlang niet op de radio te horen. “Op dat moment wilde ik het misschien over een andere boeg gooien”, zegt de jock, die niet vertelt wat hij dan precies wilde gaan doen. Alleen met podcast je brood verdienen, is volgens Rick niet realistisch. “Podcast is ook nog in een ontwikkelfase. Het verdienmodel wordt door sommige mensen wel heel erg overdreven.”

Foto: ANP