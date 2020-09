Rick van Velthuysen is met ‘Rick van V doet 2’ op NPO Radio 2 genomineerd voor de RadioFreak Award voor Beste Nachtprogramma. Afgelopen week riep hij zijn luisteraars al meermaals op om te stemmen op de radioprijs. “Als ik hem dus win, dat is bij mij altijd zo, dan word ik er meestal meteen uitgeflikkerd. Hashtag 2014, hashtag radioring”, zei Rick gekscherend in zijn uitzending.

Hij doelt daarbij op 2014,¬†toen hij met ‘Rick in de Morgen’ op Radio Veronica de Gouden RadioRing won. Twee maanden later moest de dj stoppen met zijn ochtendshow en kreeg hij een programma in het weekend. Eind 2016 werd Rick wederom genomineerd voor een RadioRing, vlak nadat bekend werd dat hij Radio Veronica moest verlaten. En Rob van Someren won de Ring in 2013, een half jaar later werd zijn contract¬†ontbonden.

“Dus de vraag van mij aan jou: wat zouden wij kunnen doen als wij eruit geflikkerd worden als we die RadioFreak Award winnen?”, vroeg Rick afgelopen week aan zijn luisteraars op Radio 2.

Wie wint de RadioFreak Award voor Beste Nachtprogramma: ‘Rick van V doet 2’, ‘Miss Podcast’ of toch het programma van Martijn Kolkman? Stemmen kan via deze link.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2