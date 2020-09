FM is niet een levensader voor NPO Radio 5. Dat stelt zendermanager in gesprek met De Telegraaf. Al een aantal jaar gaat de roep om Radio 5 een FM-frequentiepakket te geven. Volgens Peter, die naar eigen zeggen ‘ver van deze discussie wil blijven’, was het onderwerp aan aantal jaar geleden relevanter. “Onze luisteraars zijn niet gek, die weten ons te vinden via de app, DAB+ en op de kabel. FM is niet meer een levensader.”

Eind 2017 laaide de discussie op om de FM-frequenties van het kwakkelende 3FM aan Radio 5 te geven. Jeroen van Inkel gooide destijds het balletje op en kreeg al snel steun voor veel andere radiomakers, waaronder Henk Jan Smits en Andries Knevel.

De meeste mensen in Nederland luisteren nog altijd via de FM naar radio. Toch groeit de groep die via DAB+, online en andere distributiekanalen radio ontvangt. Radio 5 heeft, zonder FM-frequenties, een marktaandeel van 5 procent. Het marktaandeel van 3FM, dat landelijke dekking heeft, is ruim de helft kleiner.

Foto: Michel Schnater | NPO