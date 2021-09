Renze Klamer gaat weer radiomaken. Hij valt tijdelijk in voor ‘Radio EenVandaag’, dat elke werkdag van 16:00 tot 17:00 uur te horen is op NPO Radio 1. “Vanuit EenVandaag kwam de vraag of ik tijdelijk op NPO Radio 1 één van de presentatoren wil overnemen in verband met persoonlijke omstandigheden. Vanuit collegialiteit en mijn liefde voor NPO Radio 1 doe ik dat natuurlijk graag”, laat Renze weten.

‘EenVandaag’ wordt gemaakt door AVROTROS. “Ik heb dit netjes afgestemd met BNNVARA, waar ik nog onder contract sta”, zegt Renze over de tijdelijke invalklus.

De Vooravond

Renze maakte in het verleden al diverse programma’s voor Radio 1. Zo presenteerde hij eerder ‘De Nieuws BV’ en in de jaren daarvoor maakte hij voor de EO ‘Dit is de Dag’ en ‘Langs de Lijn En Omstreken’.

Begin juni viel voor Renze en zijn collega Fidan Ekiz plotseling het doek van de tv-talkshow De Vooravond, de opvolger van De Wereld Draait Door. BNNVARA bleek achter diens rug om al weken met een ander presentatieduo, Sophie Hilbrand en Khalid Kasem, in gesprek te zijn. Renze daar nu over op Twitter: “Over veel andere dingen heb ik natuurlijk ook gedachten, maar: voor alles is een tijd.”

Foto: Tom Cornelissen