Ruud de Wild is kankervrij, de operatie van maandag is geslaagd. Dat laat zijn vriendin Olcay Gulsen weten op Instagram. “Het gaat heel goed met hem en als dat zo blijft, mag hij vrijdag naar huis. De operatie is goed gegaan en zijn herstel lijkt heel voorspoedig te verlopen. Hij is kankervrij. Bedankt voor jullie steun en liefde”, schrijft Olcay.

In maart maakte Ruud bekend dat hij darmkanker heeft. Het herstel na de operatie die hij moest ondergaan, vergde maanden. Een maand later gaf Ruud aan ‘schoon’ te zijn, maar afgelopen maandag is hij opnieuw geopereerd.

Wanneer Ruud weer te horen is op NPO Radio 2, is niet duidelijk. Eerder werd september genoemd, maar dat wordt vermoedelijk later. Tot die tijd is Eddy Keur te horen.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2