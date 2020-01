Na de publicatie van de luistercijfers over november-december 2019 is het voor alle zenders tijd om terug te blikken. En de eigenaren van de grootste radiozenders in Nederland zijn allemaal tevreden over hun luistercijfers van 2019. RadioFreak zet alle reacties op een rij.

NPO

De landelijke radiozenders van de NPO hebben in 2019 het gezamenlijke luistertijdaandeel verder zien groeien. NPO Radio 1, 2, 4, 5 en NPO 3FM behalen het afgelopen jaar samen een gemiddeld luistertijdaandeel van 30,6%. In 2018 was het luistertijdaandeel van de zenders samen 29,8%. NPO Radio 2 is het hele jaar marktleider geweest in de doelgroep 10+.

Luistercijfers van de zenders van de NPO doelgroep 10+.

Jurre Bosman, directeur Audio NPO: “Ik ben er trots op dat zoveel luisteraars afstemmen op de radiozenders van de NPO. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar de belangstelling voor ons groeiende podcastaanbod flink zien toenemen. Dit aanbod zullen wij ook dit jaar samen met de omroepen verder uitbreiden.”

Qmusic

Qmusic kijkt terug op 2019 als best beluisterde jaar ooit voor het radiostation in de belangrijke doelgroep 20-49 jaar. De zender laat weten dat meer luisteraars dan ooit de ochtend- en middagshow wisten te vinden.

Luistercijfers van de zenders van Qmusic doelgroep 20-49.

Programmadirecteur Dave Minneboo is trots: “We sluiten dit jaar af als het beste jaar voor Qmusic ooit. Dit toont aan dat we met een heldere programmering, met onder anderen Mattie & Marieke, Domien en de Top 40 een herkenbaar geluid laten horen waar luisteraars graag op afstemmen. Ik ben ongelofelijk trots op het hele team.”

Talpa Network

De zenders van Talpa Network (538, Sky, Veronica en 10) bereiken wekelijks 7.1 miljoen mensen. De zender is tevreden met de luistercijfers en wijst vooral naar de winst die ze behaalde in de doelgroep 20 – 49 jaar. In de doelgroep 10+ zitten 538, Sky en 10 iets dichterbij elkaar.

Luistercijfers van de zenders van Talpa Network doelgroep 20-49.

Marc Adriani – Content & Programma Directeur, Radio Talpa Network: “We kijken terug op een goed jaar en zijn tevreden met de resultaten. En dat is een groot compliment voor alle collega’s van 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica. Frank Dane heeft zich bewezen als een waardige opvolger van Edwin Evers, Radio 10 is de snelste groeier in 10+, 20-49 jaar en 30-59 jaar. Sky Radio is ongekend populair vanwege de non-stop formule en de kerstperiode. En de start van het programma ‘Veronica Inside’ zorgt voor een flinke groei in de avondspits bij Radio Veronica. We hebben zin in 2020!”

Foto: RadioFreak