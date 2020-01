Nadat de genomineerden voor de RadioRing gisteren naar buiten zijn gekomen, zijn vandaag de genomineerden voor de Zilveren

Radioster bekend gemaakt.

Vrouwen

Bij de vrouwen zijn genomineerd: Amber Delil (SLAM!), Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) en Marieke Elsinga (Qmusic). Voor Amber is het haar eerste nominatie. Marieke was vorig jaar voor het eerst genomineerd en ging er toen met de prijs vandoor. En voor Annemieke is het de achtste nominatie en zij won de prijs al twee keer.

Mannen

Bij de mannen zijn genomineerd: Bram Krikke (SLAM!), Gerard Ekdom (Radio 10) en Wilfred Genee (Radio Veronica). Voor Bram en Wilfred is het de tweede keer dat ze genomineerd zijn, Bram ging er vorig jaar met de winst vandoor. Voor Gerard is het de elfde keer dat hij genomineerd is, hij won de prijs vier keer.

