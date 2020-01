Voor het eerst in jaren staat Radio 538 niet in de top drie van best beluisterde radiozenders van Nederland. In de algemene doelgroep 10+ eindigt het station in de meest recente meting op een vierde plek. Ook opvallend: Radio 10 is voor het eerst sinds 2001 groter dan ‘broer’ 538.

De luistercijfers over november-december en december-januari werken altijd enigszins vertekend, vanwege de Top 2000 en de kerstmuziek op Sky Radio. Radio 538 moest de afgelopen jaren het marktleiderschap in de decembermaand steevast afstaan aan Radio 2, maar nu moet de zender ook Sky Radio én Radio 10 voor zich dulden.

Radio 10 groter dan 538

Radio 10, voor het eerst sinds begin deze eeuw groter dan Radio 538, noteert weer een nieuw record marktaandeel: 11,1 procent. Volgens het station zelf is dat vooral te danken aan de Top 4000. “We zijn ongelooflijk trots dat nog nooit zoveel mensen hebben geluisterd naar de Top 4000”, zegt programmadirecteur Ronald Snoeijer.

Vanwege de Top 2000 ziet NPO Radio 2 het marktaandeel ook nu weer exorbitant stijgen, naar een nieuw record-marktaandeel van 17,7 procent. Dat is 0,8 procentpunt hoger dan tijdens de Top 2000 van vorig jaar.

Radio 2 is sinds november-december 2018 marktleider. Radio 538 heeft de publieke zender sindsdien nog niet van de troon weten te stoten:

De luistercijfers van Radio 2 en Radio 538 over de afgelopen drie jaar

Foto: RadioFreak.nl