De audioreclamebestedingen in 2022 bedragen 225,8 miljoen euro. Dit is een record en ruim 16 miljoen euro meer dan in 2021, een stijging van 7,8%. Audify maakt vandaag de netto radioreclame-omzet van 2022 bekend.

Het eerste kwartaal gaf de grootste stijging ten opzichte van 2021, er werd 15,7% meer geïnvesteerd. Het vierde kwartaal liet -met meer dan 81 miljoen euro- de hoogste audio-investeringen ooit zien (+4,1% t.o.v. 2021).

De radiospotomzet is 203,3 miljoen euro en is met 90% aandeel in de netto-investeringen de grootste categorie. Het aandeel branded content is 5,7% en komt uit op 12,9 miljoen euro. De reclame-investering in digitale audio groeit met bijna 25% (naar 9,7 miljoen euro) en is weer de snelst groeiende categorie.

Recordaantal adverteerders

Het aantal bedrijven en merken dat gebruik maakt van audioreclame groeit naar een recordaantal van 2.226 merken in 2022. Retail is daarbij al jaren lijstaanvoerder als grootste branche en T-mobile, Kruidvat en KPN zijn de grootste adverteerders. Er zijn meer dan 5,7 miljoen spots ingekocht, bijna de helft van alle uitgezonden radiocommercials betreft nieuwe creaties. Met de radiospots zijn meer dan 324 miljard audio-impressies behaald.

Liedewij Hentenaar (directeur Audify): “Meer mensen dan ooit kiezen ervoor om hun entertainment en informatie in audio te ontvangen. Adverteerders herkennen deze kracht en massaliteit van audiogebruik en hebben in 2022 daarnaar gehandeld, ook zetten ze nadrukkelijker in op de explosief groeiende digitale audioconsumptie.”

