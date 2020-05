De NOS heeft in 2019 niet 1,4 miljoen euro meer uitgegeven aan de nieuwsbulletins op NPO 3FM dan een jaar eerder. Hoewel dat wel uit het recente jaarverslag van de omroep blijkt, gaat de vergelijking met een jaar eerder volgens een woordvoerder mank. “De toerekening van de kosten naar zenders werd in het verleden op een andere manier berekend. Daarom zijn de cijfers van 2018 écht niet vergelijkbaar met 2019.”

De programma’s en nieuwsuitzendingen op Radio 1 kostten de NOS vorig jaar ruim 17,2 miljoen euro. Dat is een miljoen euro minder dan in 2018. Tenminste, zo was te lezen in het jaarverslag. “Wat we in het jaarverslag bij dit onderdeel hadden moeten vermelden, is dat de NPO sinds 2019 een nieuwe financieringssystematiek hanteert”, reageert een woordvoerder van de NOS.

Lastig vergelijken

Door die nieuwe systematiek, is het volgens de NOS lastig vergelijkingen maken met hoeveel de nieuwsvoorziening per radiozender, bijvoorbeeld NPO Radio 1 of 3FM, heeft gekost. “Bij ons wordt heel veel centraal vergaarde informatie verdeeld over meerdere programma’s en werken veel redacteuren direct of indirect voor meerdere uitingen: tv, radio en online. We hebben dus niet een aparte redactie die voor één specifiek programma content maakt”, aldus de woordvoerder.

En dus is het volgens de NOS onjuist dat de programma’s en nieuwsbulletins op Radio 1 vorig jaar een miljoen euro minder kostten dan in 2018. Sterker nog: volgens de NOS-woordvoerder is er juist ‘licht meer besteed’ in 2019 aan Radio 1.

Voor 3FM geldt hetzelfde: daar heeft de NOS niet 1,4 miljoen euro meer besteed dan in 2018, maar is er sprake van een ‘lichte stijging’. In het jaarverslag van de NOS stond dat er aan NPO Radio 2 minder geld was besteed, maar ook hier is volgens de woordvoerder juist sprake van een lichte stijging.

