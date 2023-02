Radio Veronica komt vanaf zaterdag een week lang vanaf het oude Veronicaschip in Amsterdam. Het schip was van 1964 tot 1974 de drijvende thuishaven van Radio Veronica en ligt nu aan de kade van de NDSM-werf in Amsterdam. Tijdens de uitzendingen is het schip gratis toegankelijk. Ook is op het schip de Veronica Platenzaak te vinden, volledig gevuld met jaren 70 vinyl.

Aanleiding voor het uitwijken naar deze bijzondere locatie is de ‘Super 70s’ themaweek die tegelijkertijd te horen is op zender. Het Veronicaschip is geopend voor bezoekers op zaterdag en zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur en van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur.

Het Veronicaschip (oorspronkelijk de Norderney) was van 18 april 1964 tot en met 31 augustus 1974 de drijvende thuishaven van Radio Veronica, waar iconen als Lex Harding, Joost den Draaijer en Tineke de Nooij het schip haar legendarische status bezorgden. Toen het schip tijdens een zware storm op zee van de ankers lossloeg, dreef het richting het strand van Scheveningen en kwam er een einde aan een tijdperk op zee.

Sinds 2013 ligt het Veronicaschip aan de NDSM-pier in Amsterdam waar het nog steeds een podium biedt aan muzikaal talent met o.a. de NAP Live Music Sessions en Club Fiducia. Dat Radio Veronica nu, ruim 50 jaar na dato, opnieuw zal uitzenden vanaf het schip is voor zenderbaas Rob Stenders de verwezenlijking van een kinderwens: “Ik heb mijn moeder tot wanhoop gedreven, ik was negen jaar en ik wilde elke dag naar Scheveningen om het schip te zien, ik zag mezelf daar ooit nog eens uitzenden.”

Foto: Marion Golsteijn/Wikipedia