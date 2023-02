NPO Radio 2 is in week 5 weer steviger marktleider. Radio 10 heeft Qmusic weer ingehaald en staat nu tweede. Dit blijkt uit de luistercijfers over week 5, gemeten via de nieuwe metingstechniek, van de luistercijfers. Radio 538 zakt verder weg en staat nu onder NPO Radio 5. Ook met NPO 3FM gaat het niet goed. De zender duikt onder de 2,0 procent marktaandeel.

De nieuwe passieve meting van het luistergedrag levert dan ook andere cijfers op. “Hoewel het nieuwe luisteronderzoek andere cijfers rapporteert, is het belangrijk om te benadrukken dat het luistergedrag van consumenten natuurlijk niet daadwerkelijk is veranderd. Het luistergedrag wordt alleen anders gemeten.”

87 zenders

In het NMO Luisteronderzoek participeren momenteel 87 zenders. Gezamenlijk bereikten zij in de eerste drie weken van 2023 gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag en gemiddeld 12,7 miljoen luisteraars per week. De gemiddelde luistertijd bedroeg in de eerste drie weken was 1 uur en 13 minuten per dag. De gemiddelde luistertijd gemeten onder luisteraars was 2 uur en 15 minuten per dag.