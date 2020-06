In het kader van Blackout Tuesday ging Radio Veronica vanmiddag op zwart tegen racisme. Veronica Inside stond vanmiddag 8 minuten en 46 seconden stil bij de dood van George Floyd.

In de uitzending vroeg Wilfred Genee zich af of ze een statement moesten maken. “Die 8 minuut 46 is lang, hè? Dat is écht heel lang.” Sidekick Niels van Baarlen reageert: “Niet normaal, ik vind die twee minuten op de Dam al ’ongemakkelijk’, of zo. Kun je nagaan als je daar op straat ligt, met weet ik veel hoeveel mensen om je heen, en je ligt met een knie in je nek en je krijgt bijna geen adem meer. Ik zou het goed vinden. En dan ga je maar eens nadenken in de auto.”

Na de stilte draaide Wilfred het nummer ‘A Change Is Gonna Come’ van Sam Cooke.

Foto: Radio Veronica – Remko Modderkolk