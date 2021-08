Radio 538 heeft een nieuw pakket met audiovormgeving in gebruik genomen. De vormgeving is gemaakt in samenwerking met WiseBuddah. Onder meer de station-ID’s en de zogenoemde uuropener, The Top Of The Hours (TOTH), zijn vernieuwd. De composities verschillen van house tot dance en urban pop.

538 en WiseBuddah zeggen acht maanden aan het nieuwe pakket gewerkt te hebben. “We wilden zeker weten dat onze luisteraars de bekende Radio 538-sound in het nieuwe pakket blijven herkennen”, zegt 538-vormgever Chris Hartgers. “Maar meer dan ooit moesten we het geluid naar een niveau hoger tillen. Ik kan vol trots zeggen dat we met dit pakket een nieuw hoofdstuk in de sound van 538 hebben gecreëerd.”

De nieuwe audiovormgeving:

Foto: Radio 538