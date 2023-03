Radio 10 is gestart met de 80’s Top 1500. Tot en met 31 maart is de lijst dagelijks te horen tussen 08:00 en 20:00 uur. De ontknoping is op vrijdag 31 maart rond 16:00 uur. Voorheen zond Radio 10 in deze periode de 80’s Top 810 uit, die lijst is uitgebreid.

‘Take On Me’ van A-ha is verkozen tot grootste hit uit de jaren 80. Het liedje van de Noorse band staat op nummer één. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat ‘Take On Me’ op 1 staat. Het nummer ‘Careless Whisper’ van George Michael staat op nummer twee en de derde plek in de lijst is voor 80’s-klassieker ‘The Winner Takes It All’ van ABBA.

De top 10:

A-ha – Take On Me George Michael – Careless Whisper ABBA – The Winner Takes It All Toto – Africa Golden Earring – When The Lady Smiles Anita Meyer – Why Tell Me Why Phil Collins – In The Air Tonight Michael Jackson – Billie Jean Queen – Who Wants To Live Forever Madonna – Like A Prayer

Michael Jackson heeft de meeste solo-noteringen in de lijst. Er staan 19 nummers van hem in de Top 1500. Madonna volgt Jackson op en telt 18 noteringen. Dankzij de serie Stranger Things is één van de grootste stijgers van deze editie ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush.

Luisteraars brachten met hun stem ook een eerbetoon aan overleden artiesten. Hierdoor behaalde ‘Physical’ van Olivia Newton John positie 139 in de lijst, ‘Jamaica’ van Bobby Caldwell stijgt naar nummer 557 en ‘Flashdance… What A Feeling’ van Irene Cara eindigt dit jaar op de achtenvijftigste plek.

Foto: RadioFreak.nl