Diverse programma’s van NPO Radio 1 trekken de komende weken het land in voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op tal van plaatsen worden thema’s uit de lokale politiek besproken die relevant zijn voor mensen in heel Nederland.

Dit is de Dag (EO) houdt van maandag 28 februari tot en met donderdag 3 maart Townhall Meetings die tussen 18:30 en 19:30 uur te horen zijn op NPO Radio 1. Elke dag zijn Tijs van den Brink of Margje Fikse op een andere plek, waar ze spreken met een landelijk kopstuk en een lokale politicus. Deze politici gaan in de Townhall Meetings ook in gesprek met bewoners over problemen die daar spelen. De meetings zijn in Arnhem, Utrecht, Nijmegen en Veenendaal.

Presentator Martijn de Greve gaat eveneens op pad met WNL Haagse Lobby. In samenwerking met Kieskompas heeft het programma twee plaatsen uitgezocht met thema’s die relevant zijn voor veel Nederlandse dorpen en steden. Op maandag 7 maart wordt in het gemeentehuis van Dronten gesproken over veiligheid en leefbaarheid. Een week later staat het onderwerp energie en duurzaamheid op de agenda in Theater Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden. Te horen tussen 20:30 en 21:30 uur op NPO Radio 1.

Verkiezingsdebat

In NOS Nederland Kiest: Het Radiodebat gaan landelijke fractievoorzitters en lokale politici in debat onder leiding van Lara Billie Rense en Xander van der Wulp. Het debat is te horen op vrijdag 4 maart van 17:00 tot 19:00 uur.

Het programma Pointer (KRO-NCRV) onderzoekt het regionale nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen en zoekt uit of de berichten kloppen. Deze factchecks zijn vanaf maart te horen in het Mediaforum van Spraakmakers (KRO-NCRV). Pointer besteedt in de uitzending van zondag 6 maart uitgebreid aandacht aan dit onderzoek. Spraakmakers trekt van maandag 7 tot en met woensdag 16 maart het land in met de vraag: Bent u in de gemeente bezig met een probleem en loopt u vast?

Verkiezingsuitslagen

Wanneer op woensdag 16 maart de stembussen bijna sluiten, begint NOS Nederland Kiest: De Uitslagenavond. Bij Lara Billie Rense (NOS) en Tijs van den Brink (EO) worden de verkiezingsuitslagen voorzien van duiding en reacties uit verschillende gemeenten. Het programma begint om 20:30 uur op NPO Radio 1 en gaat door tot de stemmen in de belangrijkste gemeenten zijn geteld.

Foto: RadioFreak.nl